Линия фронта на Украине «в стратегическом плане» застыла, а тактические передвижения войск «ни на что не влияют». Об этом в интервью YouTube-каналу «Маленькая страна» рассказал глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов).

«Я бы сказал, что мы сейчас находимся в ситуации, когда в стратегическом плане линия фронта застыла. Есть тактические передвижения с одной и с другой стороны, но они ни на что не влияют. Стратегически линия фронта застыла», — отметил он.

Буданов сделал признание о мобилизации на Украине

По словам Буданова, линия фронта сохраняется примерно в том же виде, в котором её можно было наблюдать еще в 2023 году.

Также в интервью Буданов заявил, что в течение последних шести месяцев Украина выполняет минимальный план по мобилизации, однако ситуация остается «очень сложной».

15 апреля украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники писало, что в украинском политическом сообществе ходят слухи о том, что Буданов и глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия согласны с выводом ВСУ с территории ВСУ с территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

10 апреля Буданов также сказал, что мирные переговоры движутся к завершению, а для заключения мирного соглашения не потребуется много времени.

1 апреля заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что российские войска на Украине прочно овладели инициативой и наступают во всех направлениях.

18 апреля глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что вопрос возобновления переговоров по Украине пока не является приоритетом российских властей, однако Москва позитивно относится к идее вернуть их в Стамбул.

Ранее адмирал НАТО назвал «маловероятной» чью-либо победу в конфликте на Украине.