Баб-эль-Мандебский пролив будет закрыт, если Дональд Трамп продолжит препятствовать миру на Ближнем Востоке. «Все человечество и джинны» не смогут разблокировать эту важнейшую мировую артерию, заявил замглавы министра иностранных дел хуситского правительства Хусейн аль-Эззи. Его цитирует Al Jazeera.

«Если Сана решит закрыть Баб-эль-Мандеб, то все человечество и джинны будут совершенно бессильны открыть его», — написал Хусейн аль-Эззи в соцсети X.

По его словам, Трампу и потворствующим ему союзникам следует немедленно прекратить милитаристскую политику, и продемонстрировать «уважение к правам наших людей и нации».

Баб-эль-Мандеб соединяет Красное море с Аденским заливом, его ширина в самом узком месте составляет 29 км.

Это важнейший мировой маршрут для глобальных морских поставок товаров, особенно сырой нефти и других видов топлива из Персидского залива в Средиземноморье, а также товаров, направляющихся в Азию, включая российскую нефть.

Через пролив проходит около 12% нефти и 8% мирового сжиженного природного газа, отправляемых морем.