Киев может проиграть гонку за оружие — последствия войны США с Ираном
Немецкое издание Spiegel сообщило о рисках для Украины на фоне возможного ослабления военного потенциала США из-за затянувшегося конфликта с Ираном. В материале отмечается, что ситуация может повлиять на поставки вооружений.
По данным публикации, американские военные продолжают демонстрировать удары, однако, как указывают эксперты, запасы боеприпасов могут сокращаться. Это, по оценке авторов, способно вызвать нестабильность на глобальном уровне.
В статье указывается, что Украина может первой столкнуться с последствиями такого дефицита. В частности, речь идет о нехватке ракет для систем ПВО Patriot, которые уже ограничены в наличии.
Также отмечается вероятность конкуренции за вооружения между Украиной и странами Персидского залива. В случае роста спроса возможен скачок цен, что, как предполагается, осложнит закупки для Киева.
Ранее Владимир Зеленский заявлял о рисках задержек поставок вооружений. По его словам, часть ракет для систем Patriot не была своевременно передана Украине из-за проблем с финансированием в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List, предусматривающей ускоренные поставки через взносы стран НАТО.