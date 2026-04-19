ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины

Российские военные за сутки поразили цеха производства и места подготовки к запуску украинских беспилотников дальнего действия. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Помимо этого, ВС РФ также ударили по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

— Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах, — говорится в сводке ведомства в канале в МАХ.

Ночью 19 апреля силы противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников над российскими регионами.

Ранее оборонное ведомство отчиталось, что российские военнослужащие освободили от присутствия формирований ВСУ населенный пункт Зыбино в Харьковской области. Кроме того, за прошедшую неделю украинская армия потеряла более 1085 бойцов в зоне ответственности группировки войск «Южная».