Ветеран СВО рассказал о героической гибели офицера

Командир подразделения Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Фокс» погиб, прикрывая группу эвакуации. Об этом рассказал РИА Новости ветеран специальной военной операции (СВО), кавалер ордена Мужества Владислав Буравлев.

«Прикрывал группу эвакуации и получил ранения, несовместимые с жизнью», — рассказал собеседник агентства.

Буравлев отметил, что у «Фокса» были другие задачи, и он не обязан был сопровождать эвакуационное подразделение. Однако принял такое решение, поскольку выдвигаться с санинструктором для транспортировки тяжелораненого бойца было некому.

До этого морпех ВС России Алексей Конгро отдал жизнь ради выполнения опасного задания. Конгро должен был любой ценой доставить важный груз на позиции сослуживцам. Однако использовать машину для транспортировки боеприпасов и провизии было невозможно. Морпех принял решение отправиться пешком и без прикрытия.

ВСУ заметили морпеха и начали обстреливать его из миномета, а также бить по нему беспилотниками. Конгро удалось сбить более десятка дронов, увернуться еще от нескольких и дойти с грузом до нужной точки. Однако спасти его не удалось.

