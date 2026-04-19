ВСУ в целом оказались в катастрофической ситуации — на всех направлениях не проводится ротация, не поступают в нужных количествах резервы. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

На фоне этого, заметили журналисты, российские военные ведут наступление, расширяют зоны контроля.

В частности, в Шосткинском районе Сумской области бойцы группировки «Север» смогли продвинуться за сутки на трех участках до 200 метров. В ДНР боевые действия идут рядом с цинковым заводом в Константиновке.

В Сумской области уничтожили резервы 80-й бригады ВСУ

В Харьковской области командование ВСУ вынуждено «половинить резервы» — раскидывать стоящие в тылу части по разным направлениям, дробить их.

Напомним, что проблема с резервами, с пополнением наблюдается в ВСУ с первых месяцев спецоперации. По словам военных экспертов, в 2024 году она стала хронической, в 2026 году — критической.

Вместе с тем, правительство Украины решает ее путем завоза большого количества наемников. В первые годы их вербовали в Европе (Польше, Германии, Грузии), в 2025-2026 годах пополнения преимущественно поступают из стран Латинской Америки — Колумбии, Бразилии.