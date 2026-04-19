МО: ВС РФ уничтожили более ста пунктов управления беспилотниками ВСУ
Начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма заявил, что российские военные за сутки уничтожили 104 пункта управления беспилотной авиацией вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам Бигмы, подразделения группировок войск "Запад", "Южная", "Восток" и "Север" ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, 47 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), станцию спутниковой связи Starlink и два полевых склада боеприпасов ВСУ.
Представитель группировки "Север" Василий Межевых заявил, что подразделения группировки в течение суток вскрыли и уничтожили 34 пункта управления беспилотной авиацией, 58 дронов, а также 56 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ. Представитель "Южной" группировки Вадим Астафьев сказал, что войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях были уничтожены 17 антенн связи и БПЛА, три терминала Starlink, четыре наземных робототехнических комплекса, поражены два пункта БПЛА и 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ.
18 апреля Минобороны РФ сообщало, что российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах украинской армии. По информации ведомства, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ракетными и артиллерийскими войсками, а также ударными беспилотниками по местам хранения и запуска украинских дронов, по местам дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.