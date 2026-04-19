Трое ранены: Что известно о ракетной атаке 19 апреля на Таганрог

В Ростовской области три человека пострадали в результате ракетного удара ВСУ ночью 19 апреля по Таганрогу.

© Российская Газета

"Пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений. На месте происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования", - сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Данные по разрушениям на земле уточняются.

Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что движение трамваев и автобусов около авиационного научно-технического комплекса имени Георгия Бериева временно будет осуществляться по измененной схеме.

Кроме того, украинский БПЛА уничтожен в Неклиновском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.