ВСУ взорвали школу во Владимировке, в которую их не пустил директор
Директор одной из школ Владимировки (ДНР) отказала украинским военным в расположении в здании заведения, в связи с чем ВСУ взорвали школу.
Об этом рассказал беженец из этого населённого пункта Николай Шевченко, передаёт РИА Новости.
«Она им отказала. У них получился конфликт. Потом они уехали, а ночью произошли взрывы. Школу тогда полностью разрушили», — отметил мужчина.
Как стало известно позже, школа подверглась ракетному обстрелу боеприпасами французского производства.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что из-за атаки БПЛА ВСУ на автомобиль в ДНР пострадали ребёнок и его отец.
Также он заявил об атаках ВСУ по гражданским объектам новыми дронами «Марсианин».