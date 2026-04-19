Директор одной из школ Владимировки (ДНР) отказала украинским военным в расположении в здании заведения, в связи с чем ВСУ взорвали школу.

Об этом рассказал беженец из этого населённого пункта Николай Шевченко, передаёт РИА Новости.

«Она им отказала. У них получился конфликт. Потом они уехали, а ночью произошли взрывы. Школу тогда полностью разрушили», — отметил мужчина.

Как стало известно позже, школа подверглась ракетному обстрелу боеприпасами французского производства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что из-за атаки БПЛА ВСУ на автомобиль в ДНР пострадали ребёнок и его отец.

Также он заявил об атаках ВСУ по гражданским объектам новыми дронами «Марсианин».