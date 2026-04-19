Обломки беспилотника ВСУ рухнули на жилые дома в Ейске: последствия атаки

Окна в трех частных домах были выбиты в результате падения обломков БПЛА в Ейске. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

По данным оперштаба, в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Напомним, накануне силы ПВО уничтожили 258 украинских беспилотников. Ранее в Минобороны РФ заявили, что, в отличие от атак киевского режима, удары ВС РФ наносятся исключительно по объектам военного значения.

Для поражения целей используются высокоточные ракеты различных систем базирования и беспилотные летательные аппараты, применяемые только по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.