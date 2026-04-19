На протяжении последних шести месяцев Украина выполняет лишь минимальный план по мобилизации. Такое признание сделал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью изданию «Маленькая страна».

«Очень сложно», — высказался он. При этом политик уточнил, что, проблема с набором людей для участия в боевых действиях является «абсолютно закономерным развитием событий». Однако, несмотря на трудности, ответственные структуры обеспечивают выполнение поставленных задач, резюмировал Буданов.

Украинцев призвали не ждать скорой демобилизации

Ранее власти Украины назвали усиление мобилизации условием демобилизации в Вооруженных силах республики (ВСУ). По словам военного омбудсмена страны Ольги Решетиловой, сейчас командование не способно выстроить ротацию из-за большого числа уклонистов и дезертиров, а также коррупционных схем. «Четких сроков службы не следует ожидать без усиления мобилизации», — заявила юрист.

В свою очередь, депутат Верховной Рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Анатолий Остапенко допустил, что следующими категориями граждан, которые попадут под мобилизацию, будут полицейские, пограничники, военные пенсионеры и запасники. «У нас есть много военнослужащих, которые числятся в запасе, которые отслужили там определенный срок и вышли на пенсию, но почему-то не вовлечены в защиту родины», — сказал нардеп. Он добавил, что такие меры позволят Украине не снижать возраст мобилизации.

Украинские военкомы и их жертвы взялись за оружие

Вечером 18 апреля очередной насильно мобилизованный украинец не справился с ситуацией и открыл огонь по мирным жителям в Киеве. Выяснилось, что 58-летний Дмитрий Васильченков до 2004 года служил в рядах украинской армии и был военным пенсионером. Несколько дней назад его отправили в часть, он оттуда сбежал и устроил бойню в столице.

На фоне усиления мобилизации на Украине часто всплывают инциденты с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Последним резонансным случаем стала стрельба в Одессе, которую открыл военком по машине с нежелающим отправляться на фронт мужчиной. Военкомы заблокировали автомобиль «жертвы», однако тот смог выехать, и ему вслед полетели пули. Пострадал ли одессит — неизвестно. В ТЦК оперативно заявили, что стрелок якобы не входил в группу, а был просто оказавшимся рядом военнослужащим.