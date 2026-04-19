Появились подробности об атаке дронов на российский регион

В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ейске были повреждены три частных дома. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

Отмечается, что в домах были выбиты окна, люди не пострадали. На местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее стало известно, что обломки дронов рухнули в районе морского порта в Ейске. Возгорания не зафиксированы.

До этого Telegram-канал Shot сообщал о взрывах над Ростовом-на-Дону и Таганрогом.