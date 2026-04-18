Украинские войска атакуют Ростовскую область, взрывы произошли над Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Уточняется, что жители Ростова-на-Дону слышали минимум два взрыва над городом.

При этом глава Таганрога Светлана Камбулова написала в своем Telegram-канале, что в районе населенного пункта работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Она призвала местных жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.

Раскрыто самое нелюбимое солдатами ВСУ направление

15 апреля в российском Минобороны заявили, что ряд европейских стран на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняли решение о наращивании производства и поставок Киеву БПЛА для ударов по территории России.

Ведомство также опубликовало список предприятий, где производят дроны для ударов по России, в 12 странах: Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Чехии, Испании, Италии, Турции и Израиле.