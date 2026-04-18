Иран перекрыл Ормузский пролив

КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до снятия американской блокады
Тегеран заблокировал стратегически важный судоходный маршрут, пригрозив расценивать приближение любых кораблей к закрытой зоне как сотрудничество с противником.
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции ограничили движение судов с вечера субботы, передает ТАСС. Ограничения будут действовать до полного снятия американской морской блокады с иранских портов.
«В связи с нарушением соглашения о прекращении огня, поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады», – говорится в заявлении ведомства.
Военные также предостерегли находящиеся в Персидском заливе и Оманском море корабли от попыток покинуть места стоянки.
В КСИР подчеркнули, что любое приближение к проливу будет расцениваться как пособничество врагу, а нарушителям грозит преследование.
Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.
Тегеран выразил готовность полностью перекрыть эту водную артерию из-за американской морской блокады.
Около 20 ожидающих прохода торговых судов развернулись в сторону Омана.