ВСУ нанесли удар по кладбищу в Запорожской области, сообщает в субботу губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале.

По данным Балицкого, ВСУ нанесли целенаправленный удар по кладбищу в городе Днепрорудное – рядом с кладбищем нет ни стратегических, ни военных объектов.

- Это беспредельная ненависть, направленная даже на усопших. Абсолютное кощунство, в послепасхальную светлую неделю, накануне дня особого поминовения усопших, - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте ЧП работают саперы и оперативные службы, существует высокий риск неразорвавшихся боеприпасов. Также губернатор уточнил, что администрацией будет проведена оценка разрушений, чтобы оказать помощь родственникам тех покойных, чьи могилы и памятники получили повреждения.