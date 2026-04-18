Раскрыта личность стрелка в Киеве

В СМИ появилась информация о личности стрелка, устроившего стрельбу в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщается, что это Дмитрий Васильченков, 1968 года рождения. Он родился в Москве, имеет гражданство Украины. Ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, позже — в Голосеевском районе Киева», — отмечается в публикации.

Также издание сообщает, что мужчина в ходе нападения использовал легальную охотничью винтовку Kel-Tec SUB-2000 под пистолетный патрон 9×19.

Вечером 18 апреля сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по людям в районе Демиевки в Киеве. Он забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. Силовики решились на штурм здания.

Позже стало известно, что стрелка ликвидировали.