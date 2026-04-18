Иран заявил, что получил новые предложения от Трампа

Иран получил от США новые предложения, они были переданы через командующего армией Пакистана Асима Мунира во время его недавнего визита в Тегеран. Об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана, которое приводит агентство Tasnim.

По данным ВСНБ, пакистанский военачальник выступил в роли посредника. В настоящее время иранская сторона изучает поступившие инициативы.

Подробности предложений не раскрываются.

В США возмутились ложью Трампа об Ормузским проливе

СМИ ранее писали, что Иран пока не согласился провести новые переговоры с США.