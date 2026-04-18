По меньшей мере два торговых судна атакованы при попытке пересечь Ормузский пролив. Об инциденте у берегов Ирана сообщило агентство Reuters. Ранее один из обстрелов подтвердили в управлении морских торговых операций Великобритании.

«По меньше мере два торговых судна сообщили, что были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив в субботу», - передает агентство.

Сегодня Иран восстановил военный режим контроля над Ормузским проливом из-за решения властей США сохранить водную блокаду Исламской Республики. Об этом заявил представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

Пролив оставался открытым сутки. Накануне Тегеран заявил о восстановлении судоходства через Ормуз, но в привязке к сохранению режима прекращения огня в Ливане. Белый дом поблагодарил Тегеран за этот шаг, но после Дональд Трамп сообщил, что блокада Ирана все равно сохраняется, пока между сторонами не будет заключен окончательный мир.

Ранее политолог и востоковед Андрей Бархота назвал открытие Ормузского пролива поворотным моментом в американо-иранском противостоянии. По его мнению, стороны намерены идти по пути поэтапной деэскалации к миру. США должны были сократить свою военную активность, а Иран постепенно выйти на договоренности о ненападении с Израилем.