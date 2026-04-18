«Заговоренный» морпех рассказал, как чудом разминулся с дроном ВСУ

Группа снабжения морских пехотинцев «Центра», рискуя жизнью, доставляют бойцам на передовую продукты, батарейки, горючее и прочие необходимые вещи. Выходят на рассвете, когда у вражеских беспилотников затишье. Первыми следуют саперы, небо держат под контролем посты воздушного наблюдения. Осуществить подвоз к воюющим подразделениям на передний край - это целая спецоперация. Дорога полна опасностей. Украинская «Баба яга» каждую ночь скидывает магнитные мины.

Мотогруппа начинает тормозить. Рука, поднятая вверх, означает «стоп движение». На обочине и в дорожной колее обнаружены мины. Когда становится совсем светло - активизируются вражеские «птички». И здесь движущийся транспорт оберегают многочисленные посты воздушного наблюдения. В какой-то момент в небе появляется ударный вражеский дрон типа «крыло». Звучит команда «воздух», и стрелки открывают огонь.

На земле полно обломков разных особей из «птичьего мира» ВСУ. Лапы сгоревшей «Бабы яги» и останки пенопластовых ударников самолетного типа. Такие три раза прилетали прямо в машину водителю морпехов-доставщиков, но он остался цел. Его называют здесь заговоренным.

«Случай произошел, когда я завозил двух инженеров на боевые позиции. Прямо в лобовое стекло пикирует "крыло". Слава Богу, не разрыв. То есть, почему не взорвалось, ответить не могу. Но страшно было, просто невероятно. Может быть, кто-то присматривает за мной», - поделился боец группы снабжения и эвакуации с позывным «Озон».

Невидимая сила действительно оберегает наших бойцов. Один дрон-камикадзе разорвался рядом с квадроциклом группы подвоза. Раздался взрыв, бойцы спрыгнули. У всех ни царапины. Морпехи 177-го гвардейского полка называют своих доставщиков такелажниками. Они, рискуя жизнью, снабжают штурмовиков, которые наступают на Доброполье. Здесь фронт бурлит в районах Сергеевки и севернее Гришино. Присутствие наших войск фиксируется у Новоалександровки и Василевки. Непрерывные бои идут к северо-западу от Родинского, а также в Белицком и Новом Донбассе. Взять Доброполье нужно, чтобы пойти с юга на Краматорск.

Близко к линии фронта на большом автомобиле не доехать. Поэтому наша «буханка» разгружается. А дальше уже дело за мотоциклистами. Они с рюкзаками за спиной на скорости залетают на передовые позиции. В настоящее время слова «тыловик» и «снабженец» зазвучали совсем по-другому. Провести штурмовиков на позиции, обеспечить их, эвакуировать раненых. Сейчас это настоящий спецназ, от которого зависит выполнение боевых задач.