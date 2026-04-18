Стало известно о стрельбе по судам в Ормузском проливе

Два коммерческих судна подверглись обстрелу при проходе через Ормузский пролив, экипаж не пострадал, пишет Reuters со ссылкой на источники в сфере безопасности судоходства.

Так, управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) рассказало, что один из инцидентов произошел в 20 морских милях (37 км) к северо-востоку от Омана.

В ведомстве уточнили, что капитан танкера пожаловался на то, что к его судну приблизились два катера КСИР и без разговоров и оповещения открыли огонь.

Вместе с тем, пояснили в UKMTO, экипаж танкера не пострадал, иранские военные после обстрела удалились и не предприняли каких-либо ещё действий.

Подробности о втором инциденте не приводятся.

На фоне обстрелов и непонятной ситуации с блокадой Ормуза, отмечает в свою очередь The Wall Street Journal, капитаны 20 судов различных типов отказались от прохода через Ормуз и развернулись в сторону Омана.

Ранее сообщалось, что порядка 30 танкеров и сухогрузов предпринимают попытки пройти через Ормузский пролив. Часть из них движется в Персидский, а часть — в Оманский залив.