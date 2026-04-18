Израиль нанес удары по югу Ливана

Израильские военные нанесли удары по нескольким районам на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По версии армии, причиной стали действия «террористов», нарушивших режим прекращения огня.

«В целях устранения угрозы израильские ВВС вместе с сухопутными войсками провели точные удары по террористам», — уточняется в заявлении.

В ЦАХАЛ заявили, что зафиксировали несколько инцидентов, когда вооружённые лица подходили с северной стороны к позициям израильской армии, создавая угрозу. В ответ авиация и сухопутные силы нанесли точечные удары. Артиллерия также обстреляла объекты террористической инфраструктуры.

17 апреля вступило в силу десятидневное прекращение огня в Ливане.

Американский лидер Дональд Трамп уточнил, что прекращение огня между Израилем и Ливаном касается и «Хезболлы».

Трамп также заявил, что запретил Израилю наносить удары по территории Ливана.