Иран объявил о готовности нанести новые удары по США и Израилю

Военно-морские силы (ВМС) Ирана готовы нанести новые удары по США и Израилю.

Об этом заявил новый верховный лидер Ирана Моджтабе Хаменеи, его слова опубликованы в Telegram-канале лидера.

«Точно так же, как молниеносные БПЛА атакуют американо-сионистов, отважные военно-морские силы готовы вновь заставить врага отведать горечь нового поражения», — отметил он.

Ранее стало известно, что Иран пока не согласился на следующий раунд переговоров из-за морской блокады и чрезмерных требований со стороны США. Сообщается, что Иран по-прежнему сомневается в добросовестности США и их готовности отказаться от чрезмерных требований. Из-за нарушения Вашингтоном своих обязательств в начале переговоров потенциальный следующий раунд переговоров вряд ли принесет результаты.