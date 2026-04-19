В НАТО оценили вероятность классической военной победы на Украине

Классическая военная победы Украины или России маловероятна. Об этом заявил адмирал НАТО Роб Бауэр в эфире Radio NV.

«Классическая военная победа любой из сторон на данный момент маловероятна. Это потому, что сейчас на оккупированной территории Украины находится 700 тысяч российских солдат», — сказал он.

По его мнению, если бы в 2022 году НАТО дало Украине все необходимо, то исход был бы другим.

