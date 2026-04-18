Расчеты FPV-дронов отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» добровольческого корпуса «Южной» группировки войск за сутки сбили в воздухе более десяти украинских БПЛА различного типа. Вражеские дроны уничтожаются методом тарана. Дроноводы находят цели во время патрулирования и перехватывают беспилотники прямо в небе.

В обломках уничтоженных БПЛА можно с легкостью узнать самые распространенные на службе у ВСУ дроны. Это ударные беспилотники, разведывательные аппараты и другие средства воздушной разведки. При обнаружении цель берется на сопровождение, после чего оператор идет на таран.

Кадры объективного контроля фиксируют моменты успешного перехвата и подтверждают эффективность данной тактики. Именно она остается самой надежной для борьбы с вражескими дронами в условиях активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы.

Операторы «Буревестника» демонстрируют высокий уровень подготовки, успешно перехватывая цели различных типов и не допуская их выхода в заданные районы.

Ранее расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» уничтожили ряд высотных беспилотников ВСУ в зоне спецоперации. Перехват происходит на большой высоте - в основном над открытой местностью. В кадре различимы различные типы БПЛА украинских боевиков.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.