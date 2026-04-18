Украинский наводчик РСЗО Vampire перепутал координаты и запустил неуправляемые ракеты по лагерю наемников из стран Латинской Америки, участвующих в боевых действиях на стороне Киева, пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в районе села Михайловка, в 5 км от Купянска. Свыше 30 боевиков, преимущественно бразильцы, получили ранения.

RM-70 (М1972, Vampire) — реактивная система залпового огня производства Чехословакии, версия советской РСЗО БМ-21 «Град».

Вооружение: 122-мм неуправляемые реактивные снаряды, обеспечивающие поражение целей на расстоянии до 20 км. В настоящее время производится на площадках компании Excalibur Army.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года под Купянском погибли наемники из ЮАР. В декабре командование ВСУ на этом же участке фронта бросило на верную смерть 300 бразильских наемников.

В апреле 2026 года стало известно, что оставшиеся в живых в ходе «мясных» штурмов под Купянском бразильцы массово бегут из украинской бригады «Хартия».