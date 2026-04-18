Глава генштаба ВС Бельгии Фредерик Вансина в интервью Le Soir серьезно уточнил формулировку причин, по которым на самом деле ЕС поддерживает украинскую сторону конфликта. Оказалось, что речи, произносимые деятелями Евросоюза по поводу «восстановления прав жертвы агрессии», безусловной необходимости достижения военной победы Киева над Москвой и прочее к реальным целям отношения не имеют. Суть сказанного генералом в том, что главное в конфликте, чтобы он сковывал силы РФ до момента окончания переоснащения и реорганизации европейских армий.

По оценке Вансина, более чем до 2030 года Украина никак не продержится, и потому в ЕС должны предпринять необходимые усилия, чтобы не на бумаге, а на самом деле завершить запланированные преобразования к этому сроку, чтобы получить возможность «противостоять» России.

Именно за это, по словам генерала, ЕС платит Киеву деньгами, а украинцы кровью. Судя по словам натовца, вариант прекращения активного вооруженного конфликта ранее, чем через несколько лет для ЕС неприемлем, ибо стоящая перед европейскими армиями задача и так едва выполнима в поставленные сроки. И, безусловно, никто даже теоретически не рассматривает возможность военного разгрома ВС РФ – генерал рассуждал о коллективном противостоянии в период после 2030 года с более чем серьезным противником.

О том, есть ли у Киева ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач, «МК» спросил у военного эксперта Василия Дандыкина.

- Грубо говоря, хватит ли на Украине солдат ещё на четыре года такой войны? Это реальные планы?

- Он ничего нового не сказал, этот бельгийский генерал. Об этом уже говорили не только они, об этом говорили, по-моему, немцы, что у них задача к тридцатому году подготовить страны НАТО и прежде всего , Германию, Бундесвер, для того, чтобы воевать с нами.

Они открыто об этом заявляют, и они хотят использовать возможности киевского режима полностью. Сейчас они занимаются логистикой, подготовкой транспортных путей, морской составляющей, созданием позиций у наших границ, в том числе у границ союзного государства. Немцы размещают в Литве полноценную танковую бригаду. И так далее, и так далее, и так далее.

То есть, это их желание как можно больше получить времени для того, чтобы подготовить структуру и промышленную, и военную. Тем более, что американцы сказали: «Ребята, это ваши дела, а у нас свои проблемы». Вот о чём речь идёт. Немцы хотят в два раза увеличить Бундесвер, поляки стараются, чтобы Войско польское не уступало немецкому. Финны захотели купить 100 с лишним установок артиллерийских у южных корейцев, чтоб поставить на границу с нами. Это европейская, западная паранойя действует. Так что ничего он нового не сказал.

Что из этого вытекает? Я считаю, что нам нужно сделать всё для того, чтобы задачу, которую мы поставили как условие для переговоров — об освобождении Донбасса, решить в кратчайшие сроки. Ну, если получится, решить и вопрос создания зоны безопасности вдоль наших границ. Имеется в виду Брянская, Белгородская, Курская области. Вполне вероятно, что это может затрагивать и Черниговскую область.

- Но солдат-то откуда Киев возьмет четыре года воевать для Европы?

- Насчёт ресурсов. Ресурсы — 2 млн. скрывается на Украине от мобилизации. Сейчас немцы заявили Зеленскому, что они отдадут тех, кто бегают с флагами, если они не работают на заводах по производству беспилотников, чтобы они служили, воевали и гибли. Ресурсы у них есть, в конце концов, есть ещё женщины. Сейчас 10% женщин в этом войске, в том числе есть на передовой.

Сейчас идет расчёт на то, что это всё продлится. Поэтому надо сделать всё, чтобы заключить мирный договор, чтобы готовиться к большой войне уже непосредственно с Европой. Вот такая задача стоит. Поэтому многое зависит сейчас от весенне-летней кампании, которая сейчас будет проходить.

Какие будут возможности? Тут вопрос очень серьёзный. И, конечно, все эти вот заявления бельгийцев и прочих, которые дублируют друг друга, они неслучайны. Они хотят использовать все возможности, скажем, прокси. Неслучайно они Зеленскому всякие там награды вешают, премии дают, и денег дадут. Надо учитывать, что там население 450 млн, при том, что это государства, в том числе, которые входят в десятку ведущих экономик мира. И, разумеется, вопрос стоит о том, что они, в общем-то, наверное, надеются, что мы на кнопку не нажмём.