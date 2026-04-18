КСИР: Иран перекрыл Ормузский пролив до полного снятия морской блокады США

Тегеран вновь перекрыл Ормузский пролив, перекрытие будет действовать с вечера субботы и до полного снятия морской блокады США. Об этом сообщили ВМС КСИР.

Причиной такого решение стало нарушение соглашения о прекращении огня, заявили в пресс-службе КСИР.

"Поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады", - подчеркивается в заявлении.

При этом Тегеран призвал судовладельцев прислушиваться к заявлениям Ирана, назвав слова Дональда Трампа "не заслуживающими доверия". Любое судно, которое попытается приблизиться к проливу, может быть атаковано, так как данно действие будет расцениваться как "сотрудничество с врагом", добавили в ВМС КСИР.

Ранее Тегеран восстановил военный режим контроля над Ормузским проливом. В свою очередь президент Дональд Трамп предостерег Тегеран от попыток "шантажа" США.

Напомним, Иран объявил 17 апреля пролив, по которому обычно перевозится пятая часть мировых запасов нефти и сжиженного природного газа, открытым после того, как была достигнута договоренность о прекращении Израилем огня в Ливане.

Это вызвало восторг на мировых рынках и привело к падению цен на нефть. Однако Трамп настаивал на том, что морская блокада иранских портов со стороны США будет продолжаться до тех пор, пока не будет заключена сделка по прекращению войны на Ближнем Востоке. В этой связи Тегеран пригрозил снова закрыть пролив.

Центральное военное командование Ирана заявило, что в ответ на американскую блокаду контроль над Ормузским проливом вернулся к своему прежнему статусу и находится "под строгим контролем" вооруженных сил.

Ранее президент США заявлял, что обе стороны "очень близки" к заключению сделки. Однако после закрытия пролива Трамп раскритиковал Иран и предупредил, что Тегеран не может шантажировать американцев.

Тем временем, высший орган национальной безопасности Ирана заявил, что во время визита военного представителя Пакистана-посредника, который завершился 18 апреля, Соединенные Штаты выдвинули новые предложения, которые иранская сторона в настоящее время рассматривает и на которые пока не отреагировала.