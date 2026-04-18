Наземные роботизированные системы (НРК) должны выполнять 100% фронтовой логистики в зоне боевых действий. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, чьи слова приводит УНИАН.

«Ключевая задача – удовлетворить запрос фронта на НРК и ускорить поставки в войска. НРК выполняют важные задачи по логистике и эвакуации на фронте. Только за март – более 9000 миссий, выполненных военными. Наша цель – 100% фронтовой логистики должны выполнять роботизированные системы», – заявил Федоров.

По его словам, в первой половине 2026 года в соответствии с возросшей потребностью Украина заключит контракты на 25 000 соответствующих роботизированных систем, которые будут постепенно поставляться на фронт.

13 апреля Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы «впервые в истории» взяли под контроль позиции ВС России в зоне СВО исключительно беспилотными платформами — наземными роботизированными комплексами (НРК) и дронами. При этом он не уточнил, какие именно территории были «захвачены» украинской армией.

После этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что это заявление можно прокомментировать словом «перенюхал». Остается неясным, кому в таком случае якобы «сдались в плен» российские солдаты, если пехота ВСУ не участвовала в штурме, указал он.