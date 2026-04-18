В России изобрели уникальную противодронную сеть

В России создали уникальную противодроновую сеть «Дарвин-Z», которая способна самозатягивать прорывы после удара. Об этом РИА Новости сообщил директор компании-разработчика «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев.

По его словам, данное средство защиты было спроектировано с учетом нынешних реалий. В момент, когда беспилотник подрывается на полотне, конструкция сети, выполненная в форме латинской буквы Z, не разрывается, а сползает, и соседние ячейки смещаются, заполняя образовавшееся пространство, уточнил Дорофеев.

Отмечается, что сеть поставляется уже в виде готового полотна, что в свою очередь значительно сокращает время монтажа и избавляет от необходимости сшивать отдельные сегменты; просто фиксируется на любые опоры: от металлических профилей до деревянных кольев, добавил Дорофеев.

Сеть изготовлена из полипропилена и весит 40 граммов на квадратный метр, в ней также есть монтажно-силовые ячейки по краям и основным участкам, которые при натяжении «формируют жесткие прожилки», заменяя сложную систему тросов.

В ноябре прошлого года «Ростех» сообщил о разработке нового антидрона «Серп-П6», который будет защищать сложные инженерные объекты.