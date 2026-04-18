Дроны атаковали промышленные предприятия в Самарской области

Украинские беспилотники нанесли удар по промышленным предприятиям в Самарской области. Об этом в Мах сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Он уточнил, что прилеты были зафиксированы в Новокуйбышевске и Сызрани. Предварительно, никто не пострадал. На месте ЧП работают экстренные службы. Развернуты оперативные штабы.

Федорищев предупредил, что в Самарской области продолжает действовать опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он призвал жителей в случае обнаружения упавших дронов или их фрагментов сообщать в экстренные службы.

До этого сообщалось, что в Новокуйбышевске украинский дрон упал рядом с родильным домом. В здании выбило стекла. В результате атаки никто не пострадал. По словам Федорищева, на месте происшествия был развернут оперативный штаб. Пациенток и младенцев перевели в соседние медицинские учреждения.