Колумбийские наемники, завербованные в вооруженные силы Украины (ВСУ), едут в страну с пересадками в Европе. Об этом РИА Новости сообщил анонимный источник.

По словам собеседника агентства, наемники сначала прилетают в Испанию, потом добираются до Германии, откуда на автобусе доезжают до Польши и далее едут на Украину.

В марте президент Колумбии Густаво Петро подписал законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством.

В прошлом году колумбийский лидер обратился в парламент страны с запросом об экстренном рассмотрении законопроекта о запрете наемничества. Это произошло на фоне сообщений о самолете с колумбийскими наемниками, сбитом вооруженными силами Судана. Также поступала информация, что представители наркокартелей из Центральной и Южной Америки проходят обучение управлению беспилотниками в подразделениях ВСУ.

Кроме того, российские военные сообщали, что колумбийских наемников заметили на границе Курской и Сумской областей в составе украинских сил.