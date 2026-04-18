«Слова Шойгу — реальное предупреждение»: Россия начала готовиться к ударам по Прибалтике

Предупреждение для Финляндии и Прибалтики, которое озвучил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в связи с ударами украинских беспилотников, является очень серьезным знаком для всей Европы. Слова бывшего министра обороны по сути - подготовительный этап для нанесения ударов по странам Прибалтики. Об этом заявил военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, который хорошо знаком с внутренней работой Совбеза.

Напомним, после того, как Минобороны России опубликовало списки точных адресов производств беспилотников для ВСУ в странах Европы, с не менее серьезным заявлением выступил Сергей Шойгу. Он напомнил Финляндии и Прибалтике, в воздушное пространство которых, якобы, случайно неоднократно залетали украинские беспилотники, о праве России на самооборону согласно Уставу ООН. Он не исключил, что эти страны могут сознательно предоставлять свое воздушное пространство для полетов беспилотников ВСУ.

«В последнем случае, согласно международному праву, вступает в силу 51-я статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения», — подчеркнул секретарь Совбеза.

По словам Андрея Клинцевича, Шойгу - человек, который находится на руководящих позициях в Совбезе и его слова были сказаны «не просто так»:

- Честно говоря, я бы задумался на месте стран Прибалтики, которые предоставляют транзитные коридоры для дронов ВСУ. Зная, как внутри Совбеза принимаются решения, а я присутствовал на заседаниях и был исполнителем многих документов Совбеза, это говорит о том, что пошло реальное предупреждение. В первую очередь - это легализация наших ответных действий по территории НАТО перед глобальным Югом, перед Китаем... Мы готовим себе тезисы для будущих заседаний Совбеза ООН, в котором прибалты побегут визжать, что русские по ним ударили дронами, - заявил эксперт.

Шойгу предупредил Финляндию и Прибалтику

Он также отметил, что если в Европе есть вменяемые эксперты, то они поймут, что пошли не просто заявления, а предупреждения на уровне, где принимаются решения о нанесении ударов. Он также не исключил, что в стратегию стран Прибалтики и Финляндии «входит эскалация конфликта через провокацию нас на те или иные действия», поэтому он не воспримут слова Шойгу.

Эксперт также заявил, что однозначно надо принимать меры, тем более, что Владимир Путин уже заявлял, что Россия готова к нанесению ударов.

- Более того скажу, что высокоточных средств поражения, которые могут бить по территории Европы у нас больше. Поэтому выносить заводы, пароходы мы сможем более серьезно. А они будут пытаться отвечать, но до прямого столкновения не дойдет. Но если начнет разворачиваться конфликт, как на Ближнем Востоке, то Европа очень сильно взбодрится...Это Украина привыкла к суммарным 10 тысячам ударов в месяц. Для Европы это будет катастрофа.

Клинцевич также не исключил, что Вооруженные силы РФ начнут с «каких-то небольших стран, у которых нет ядерного оружие и за которые никто не захочет вступать в войну с ядерной державой».