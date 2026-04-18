Рютте увидел в Иране угрозу безопасности Европе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждает, что Иран угрожает безопасности в Европе. Его слова приводит Welt am Sonntag.

По его словам, вместе с Китаем и Северной Кореей Иран якобы «сыграл ключевую роль» в поддержке спецоперации России на Украине.

«На протяжении десятилетий Иран был экспортером хаоса не только в своем регионе, но и во всем мире», — заявил Рютте.

До этого бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Россия получила значительную выгоду от конфликта на Ближнем Востоке. Он объяснил это ростом финансовых поступлений от продажи энергоресурсов, а также тем, что часть ракет для ПВО, предназначавшихся Украине, была переправлена на Ближний Восток.

Западу пришлось использовать «много действительно высококачественных боеприпасов», подчеркнул Петреус. В связи с этим, по его словам, «Россия получила значительную выгоду от событий в Персидском заливе».