В Пентагоне сделали заявление о дальнейшей поддержке Украины

Высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби, отвечающий за вопросы политики, предупредил, что будущая военная поддержка Украины не может зависеть от США, усиливая таким образом давление на Европу. Об этом пишет Politico со ссылкой на его заявление во время заседания контактной группы «Рамштайн».

В своем выступлении Элбридж Колби заявил, что поддержка Вашингтона в значительной степени опиралась на «использование ограниченных американских запасов», и дал понять, что такой подход больше не является устойчивым.

«Европа должна ускорить принятие на себя основной ответственности за оборону континента. Это не вопрос выбора, а стратегической необходимости», — сказал Колби.

По его словам, дальнейшая помощь Киеву «не должна зависеть от значительных взносов США», и призвал союзников вместо этого увеличить финансирование и производство в военной сфере.

14 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что остановка прямых поставок американского оружия Украине является одним из главных достижений нынешней администрации США. По словам политика, он по-прежнему считает правильным то, что Вашингтон решил прекратить финансирование украинского конфликта.