Военный эксперт рассказал, что ВС РФ дало взятие Зыбино в Харьковской области

Взятие под контроль села Зыбино в Харьковской области позволяет Вооруженным силам РФ формировать буферную зону на стыке с Белгородской областью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Он обратил внимание, что за несколько дней до освобождения Зыбино российские подразделения выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из населенного пункта Волчанские Хутора, также расположенного в Харьковской области. После этого они продолжили наступление на восток.

«Естественно, наши военнослужащие будут и далее продвигаться в восточном направлении и формировать таким образом буферную зону у Белгородской области», — уверен эксперт.

По словам Марочко, бойцам ВС РФ предстоит установить контроль над Волновахой в Харьковской области. В данном населенном пункте у ВСУ сосредоточено «большое количество боевиков и наемников», подчеркнул он.

Эксперт выразил уверенность, что на следующей неделе российские войска добьются новых успехов на данном направлении фронта. Сейчас они «довольно-таки неплохо» продвигаются вдоль реки Волчья, пояснил Марочко.

О взятии под контроль села Зыбино министерство обороны РФ сообщило 17 апреля. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Север».

Ранее ВС РФ ликвидировали большую группу наемников ВСУ в Харьковской области.