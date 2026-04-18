Марочко: ВС РФ благодаря взятию Зыбино формируют буферную зону у Белгородчины

Газета.Ru

Взятие под контроль села Зыбино в Харьковской области позволяет Вооруженным силам РФ формировать буферную зону на стыке с Белгородской областью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Военный эксперт рассказал, что ВС РФ дало взятие Зыбино в Харьковской области
Он обратил внимание, что за несколько дней до освобождения Зыбино российские подразделения выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из населенного пункта Волчанские Хутора, также расположенного в Харьковской области. После этого они продолжили наступление на восток.

«Естественно, наши военнослужащие будут и далее продвигаться в восточном направлении и формировать таким образом буферную зону у Белгородской области», — уверен эксперт.

Марочко: ВС РФ вплотную подошли к Долгой Балке в ДНР

По словам Марочко, бойцам ВС РФ предстоит установить контроль над Волновахой в Харьковской области. В данном населенном пункте у ВСУ сосредоточено «большое количество боевиков и наемников», подчеркнул он.

Эксперт выразил уверенность, что на следующей неделе российские войска добьются новых успехов на данном направлении фронта. Сейчас они «довольно-таки неплохо» продвигаются вдоль реки Волчья, пояснил Марочко.

О взятии под контроль села Зыбино министерство обороны РФ сообщило 17 апреля. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Север».

Ранее ВС РФ ликвидировали большую группу наемников ВСУ в Харьковской области.