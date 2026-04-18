Названа страна, резко нарастившая поставки дронов Киеву

Польские поставки беспилотных летательных аппаратов на Украину за период с 2023 по 2025 год увеличились почти в шесть раз. Торговый оборот по этой категории товаров подскочил со 135,9 миллиона долларов до 796,8 миллиона долларов. Такие расчёты провело РИА Новости, опираясь на сведения официальной статистической базы Польши.

Ранее Минобороны России сообщало, что страны Европы на фоне потерь ВСУ решили нарастить производство и отправку беспилотников Киеву для атак по российской территории. По информации Минобороны, это происходит за счёт увеличения финансирования украинских и общих предприятий, которые находятся в Европе. В частности, речь идёт о Польше, Великобритании, Германии, Дании и ряде других государств.

Рост обеспечили прежде всего малые тактические дроны. Их вес составляет от 250 граммов до семи килограммов. Вывоз таких аппаратов поднялся со 119,6 миллиона долларов в 2023 году до 324 миллионов в 2024-м. А в 2025 году он достиг отметки в 609,5 миллиона долларов. Как выяснило РИА Новости, на эту категорию приходится примерно 76,5% от всего объёма поставленных на Украину беспилотников.

Поставки средних дронов весом от семи до двадцати пяти килограммов резко выросли в 2024 году. Тогда они составили 115,3 миллиона долларов. Но к 2025 году этот показатель снизился до 90,3 миллиона долларов. В сегменте аппаратов массой от 25 до 150 килограммов наблюдался уверенный рост. В 2023 году их поставили на 1,25 миллиона долларов, а в 2025 году — уже на 95,2 миллиона.

Вывоз тяжёлых дронов, которые весят более 150 килограммов, наоборот, резко упал. Сумма сократилась с 4,97 миллиона долларов до 795 тысяч. Поставки очень лёгких беспилотников до 250 граммов выросли с 539 тысяч долларов в 2023 году до 2,78 миллиона в 2024 году. Однако в 2025 году они обрушились на 64 процента. Их объём составил всего 994 тысячи долларов.

РИА Новости выяснило, что динамика 2024-2025 годов указывает на изменение в схеме поставок. Категория аппаратов 7-25 килограммов просела примерно на 22 процента. В то же время сегмент 25-150 килограммов продолжил быстро расти. Это говорит о том, что стратегия смещается в сторону более увесистых платформ.