Раскрыты подробности ночного налета ВСУ на российский регион

В ночь на 18 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников попытались нанести удар по территории Ростовской области. Подробности ночной атаки на регион привел губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Более десятка БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Каменск-Шахтинский и пяти районах области: Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Мясниковском, Милютинском», — говорится в сообщении.

Слюсарь добавил, что информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала и будет уточняться.

В регионе по-прежнему сохраняется беспилотная опасность.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в небе над регионом было сбито 27 беспилотников ВСУ.