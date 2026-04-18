Число сбитых дронов над Ленобластью выросло почти втрое
Над Ленинградской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 27 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Ранее глава региона докладывал о 11 уничтоженных целях.
В Выборгском районе режим беспилотной опасности сняли. В остальных районах области он пока сохраняется. Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Экстренные службы продолжают работу в штатном режиме.
Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких
Напомним, атака дронов на Ленинградскую область началась ночью 18 апреля. Беспилотники сбивали также в Севастополе, Воронеже и других регионах.