Российские военные сбили 15 беспилотников над Ленобластью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за текущую ночь сбили 15 украинских беспилотников над Ленинградской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 15», — написал он.

Информация о пострадавших и последствиях налета дронов не приводится. В регионе продолжается отражение атаки беспилотников, отметил Дрозденко.

До этого глава Ленобласти сообщал, что в воздушном пространстве региона объявлен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дрозденко отмечал, что возможно понижение скорости мобильного интернета.

17 апреля губернатор сообщил о том, что здание и транспортное средство в Ленобласти получили повреждения в результате падения обломков сбитых БПЛА.

Ранее Дрозденко назвал Ленобласть прифронтовым регионом.