В российском городе отразили массированную атаку ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести массированный воздушный удар по территории Севастополя. Всего было сбито 22 беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Max.

«По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, никто из людей не пострадал», — написал чиновник. Позднее он сообщил об отбое воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что резервуар с остатками топлива загорелся в Севастополе из-за БПЛА ВСУ.