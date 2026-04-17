Британский самолет заметили над Черным морем

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint заметили в небе над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, самолет вылетел с базы Уоддингтон, пересек Европу и вошел в воздушное пространство над Черным морем со стороны Румынии.

Траектория полета самолета проходит напротив Севастополя, при этом не пересекает границ России.

Недавно в Еврокомиссии заявили, что не нашли доказательств ударов пролетов украинских беспилотников через страны Евросоюза для ударов по России. Официальный представитель ЕК Анита Хиппер заявила, что комиссия «видела заявления, в которых эти страны ЕС отвергли эти обвинения».

До этого Шойгу предупредил Финляндию и Прибалтику, входящие в Евросоюз, о праве России на самооборону в связи с возможным использованием Украиной территорий этих государств для ударов беспилотниками по РФ.

Ранее стало известно о проблеме Финляндии с беспилотниками.