Российские Су-30МКА сопроводили самолет Папы Римского
Истребители Су-30МКА российского производства Военно-воздушных сил (ВВС) Алжира сопроводили самолет Папы Римского Льва XIV. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Издание, комментируя ролик, отмечает, что на законцовках крыльев самолета видны контейнеры со станциями активных помех САП-518 «Регата».
Понтифик 15 апреля завершил свой исторический визит в Алжир.
Ранее Telegram-канал «Осведомитель» заметил, что один из истребителей пятого поколения Су-57Э, которые получили ВВС Алжира, впервые показали на качественном снимке.
В сентябре западный военно-аналитический журнал Military Watch заметил, что благодаря российскому оружию Израиль не решается бомбить Алжир.