В Белоруссии офицеров запаса призовут на военную службу. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко, сообщили агентству БелТА в пресс-службе главы государства.

Согласно документу, в 2026 году в вооруженные силы страны и органы пограничной службы призовут граждан мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве ВС и не имеющих права на отсрочку от призыва.

Мероприятия, о которых сказано в указе, проводятся в белорусской армии ежегодно на плановой основе.

До этого Лукашенко внезапно приехал на 227-й полигон под Борисовом и лично устроил Вооруженным силам Белоруссии жесткую проверку. Он заслушал доклады, посмотрел стрельбы и признал: результат «так себе». Командирам досталось отдельно — Лукашенко пообещал «по-мужски драть шкуру» с комбатов. Чем обернулась внезапная инспекция и какие выводы сделал президент — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны Белоруссии рассказал о милитаризации по периметру страны.