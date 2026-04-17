57-мм спаренную "Адскую молотилку" в Иране скрестили с КрАЗом

В Иране была создана самоходная зенитная установка с использованием башни от "Адской молотилки" (советской ЗСУ-57-2) и платформы трехосного вездехода КрАЗ-6322.

Такая боевая машина, названная Bahman, была показана в 2019 году. Причиной ее создания стала крайняя изношенность гусеничных шасси. Да и, как считалось, колеса обеспечивают лучшую подвижность.

Как видно на фотографии, самоходка получила выдвижные опоры, стабилизирующие корпус во время ведения стрельбы.

Сам же боевой модуль также подвергся доработке, например, на нем максимально автоматизировали процессы управления.

Однако военные все же забраковали эту ЗСУ - она вышла слишком высокой и неустойчивой, что усложняло ее использование вне хороших дорог. Поэтому машина так и не получила распространения.