Российские Су-35С назвали самыми результативными в мире

Многофункциональный истребитель Су-35С поколения 4++ остается одной из самых эффективных машин этого класса.

Преимущества российского самолета назвал первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков, слова которого приводит Объединенная авиастроительная корпорация в Telegram.

«Эти истребители сегодня — самые результативные современные боевые машины в мире, рекордсмены по числу перехваченных военных летательных аппаратов противника. Самолеты прекрасно зарекомендовали себя в войсках», — сказал Артяков.

По его словам, летчики отмечают высокие характеристики Су-35С.

Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе и поражения удаленных объектов наземной инфраструктуры. Двухдвигательный самолет может нести различные ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», а также высокоточные бомбы.

В феврале издание Business Insider писало, что Су-35С, которые способны нести ракеты «воздух-воздух» Р-37М большой дальности, представляют угрозу для потенциальных операций авиации стран НАТО.