ВС РФ мощными ударами уничтожили оружие НАТО

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что в Одесской области попали под удар места, куда поставляется оружие НАТО. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее появилась информация об атаках по военным объектам в Одесской области. Сообщалось, что под удар попали объекты в Одессе, городе Измаил и селе Грибовка.

«Удары наносились по местам, куда для Киева поставляется оружие НАТО», - сказал Матвийчук.

По его мнению, поражены были западные беспилотники, безэкипажные морские дроны и различные комплектующие к дронам, поступающие из Европы. Военный считает, что речь в основном идет о британских поставках, поскольку Германия поставляет оружие по суше.

Британский министр обороны Джон Хили ранее анонсировал поставки 120 тысяч беспилотников различных типов Киеву. Министерство обороны России заявило, что планы Европы нарастить поставки дронов всё быстрее втягивают европейцев в конфликт с Москвой.