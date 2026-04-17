Еврокомиссия ответила на обвинения России

Еврокомиссия (ЕК) не нашла признаков использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) неба Европы для ударов по России.

Об этом сообщила представитель ЕК Анита Хиппер, ее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Еврокомиссия видела заявления, в которых эти страны ЕС отвергли эти обвинения. Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения России из того, что мы видим», — заявила Хиппер.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Прибалтика и Финляндия являются соучастниками агрессии, предоставляя свое воздушное пространство для ударов БПЛА по России.

В конце марта ВСУ на протяжении семи дней били дронами по Ленинградской области. Так, был атакован крупнейший нефтеналивной порт Балтики Усть-Луга. Сообщалось о пострадавших. Предварительно, дроны долетели до региона через Прибалтику.