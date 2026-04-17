Днем в пятницу, 17 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что село Зыбино перешло под контроль российских сил. В этот же день стало известно об успешной операции под Добропольем.

Взятие Зыбино

ВС РФ взяли под контроль село Зыбино в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Операцию провела группировка войск «Север». Зыбино расположено в Волчанском районе.

Удар по танку ВСУ

Ударные дроны ВС РФ уничтожили танк и автотехнику ВСУ на добропольском направлении. Как сообщили в Минобороны России, операторы FPV-дронов нанесли удары по танку и беспилотникам ВСУ.

Также в режиме «свободной охоты» российские дроны уничтожили украинские пикапы, американскую боевую бронемашину Humvee и бронетранспортер ВСУ.

Операция «Бука»

Расчеты комплекса «Бук-М1» пресекли попытку ВСУ атаковать тыловые районы и гражданскую инфраструктуру, об этом рассказали в Минобороны России. Средства радиолокационного обнаружения «Бука» зафиксировали высокоскоростные воздушные цели - ударные беспилотники и реактивные снаряды HIMARS. После захвата целей расчеты «Буков» уничтожили их на безопасном расстоянии.

Операция в Харьковской области

Операторы российских дронов уничтожили пункты управления беспилотниками и ликвидировали живую силу ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. В операции участвовали FPV-дроны и ударные беспилотники с системой сбросов боеприпасов.

Ликвидация наемников из Бразилии и Колумбии

В зоне СВО были ликвидированы шестеро наемников из Колумбии и трое бразильцев, воевавших на стороне ВСУ. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

В сообщении отмечается, что в числе ликвидированных наемников были 23-летний бразилец и его одногодка из Колумбии.