Российская армия в ночь на 17 апреля продолжила демилитаризацию Украины. Удары были нанесены сразу по десяти областям. Как отмечают аналитики, наши удары перестали быть просто «ответкой». Теперь Вооруженные силы РФ последовательно разбирают систему снабжения противника. Причём основной удар, который должен лишить врага устойчивости, наносится по тылам: портам, узлам распределения, ремонтным мощностям, энергетике.

В ночь на 17 апреля российская армия продолжила выносить на Украине военные объекты и объекты двойного назначения. Как и ранее работа по тылам противника носила волнообразный характер - сначала наши «Герани» перегрузили остатки ПВО ВСУ, а затем снова ударили по тем же координатам. Как передают с мест, некоторые районы «держали под огнём» по несколько часов.

Таким образом, демилитаризации подверглись сразу десять областей. В Сумской области удары наносились по логистическим узлам, местам переброски резервов. В Одесской области прилеты фиксировались в Овидополе и Измаиле. Напомним, в порт Измаил уже прилетало на прошлой неделе, однако вскоре порт заработал снова.

На этот раз удары оказался весьма эффективным — из-за риска детонации пожарные, по словам местных, не сильно торопились тушить пожар.

Сейчас одесские порты представляют интерес не столько из-за военных грузов, сколько из-за ремонтных цехов, в которых собирают безэкипажные катера — морские дроны-камикадзе, которые атакую российские корабли в Черном море. С Запада, в основном из Британии, приходят электронные комплектующие, а основные детали и вооружение, производятся на Украине.

Не исключено также, что по Измаилу наши «Герани» летели по новому коридору или мы отправили к противнику наши новые модели. На эту мысль наводит эффективность ударов: практически все ударные беспилотники достигли своих целей.

В Николаевской области удар пришелся по ремонтным базам, энергетике и тыловому обеспечению.

В Запорожской области в результат ударов пострадали узлы снабжения фронта, сконцентрированная там военная техника.

В Харьковской области, где противник в преддверии весеннего наступления пытается перебрасывать и концентрировать свои резервы, были удары в районе депо железнодорожной станции в город Люботин. В результате удара десяти «Гераней» произошло несколько крупных пожаров.

Кроме того, две ракеты «Торнадо-С» поразили цель недалеко от города Васищево. «По свидетельству местных жителей, прилёт был в базу отдыха в бору, в которой совсем недавно расселились ВСУ. Сейчас по городу идут выборочные проверки смартфонов и компьютерной техники, на блокпостах при выезде досматривают «как на таможне», - пишет глава Николаевского подполья Сергей Лебедев. После прилёта, по словам жителей, к месту удара прибыло более пяти «скорых». Раненых увезли в Харьков, количество погибших пока неизвестно.

Прилеты также фиксировались в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Херсонской и Житомирской областях. Эксперты отмечают при этом, что упор на эти регионы связан с переносом производства вооружения в Европу. Удары по прифронтовым районам, а также ближним тылам, где складируется привезенная техника, делает помощь западных партнеров Украины слишком дорогой и невыгодной.

Кроме того, на фоне разговоров о новых пакетах помощи, российская армия начала наносить удары не по тому, что есть сейчас, а по тому, что должно появиться. «Уничтожается не ресурс — уничтожается возможность его использовать... Можно привезти сколько угодно техники. Вопрос в том, где её хранить, как обслуживать и через что вводить в бой. И вот именно эти звенья сейчас и вынимаются из системы», - отмечает Лебедев.

По его словам, если динамика сохранится, то начнут ломаться не отдельные участки догистики, а целые цепочки снабжения, которые будет крайне сложно восстановить.