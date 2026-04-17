Названы следующие цели ВС РФ после взятия села Зыбино

Переход под российский контроль харьковского села Зыбино позволяет войскам продолжать наступление в направлении сразу трех расположенных неподалеку населенных пунктов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

Сегодня Минобороны России сообщило о том, что подразделения группировки войск «Север» освободили село Зыбино в Харьковской области. По данным российского военного ведомства, «закрепившись в селе, военные провели зачистку зданий и подвальных помещений».

Александр Коц отметил, что Зыбино находится недалеко от ранее перешедшего под российский контроль населенного пункта Волчанские Хутора. И, выбив подразделения Вооруженных сил Украины из Зыбина, российские военные существенно расширили зону безопасности у границы.

«Ближайшая цель на этом участке фронта - расположенный восточнее треугольник сел Караичное - Бочково – Волоховка», - заявил военкор.

Ранее СМИ подсчитали, что бои за село Волчанские Хутора начались почти сразу после того, когда была окончена битва за Волчанск. Суммарно противостояние длилось 706 дней, более 100 из которых проходило сражение за Хутора.